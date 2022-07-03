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Сайнс стал победителем Гран-при Великобритании, Хэмилтон — третий, Ферстаппен — седьмой

Сайнс стал победителем Гран-при Великобритании, Хэмилтон — третий, Ферстаппен — седьмой
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В Сильверстоуне завершился Гран-при Великобритании. Его победителем стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, второе место у Серхио Переса из «Ред Булл». Третьим на финиш пришёл британец Льюис Хэимлтон («Мерседес»). Лидер чемпионата Макс Ферстаппен («Ред Булл») финишировал только седьмым.

Стоит отметить, что сразу шесть пилотов не сумели завершить гонку.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка.

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 52 круга.
2. Серхио Перес («Ред Булл»)
3. Льюис Хэимлтон («Мерседес»)
4. Шарль Леклер («Феррари»)
5. Фернандо Алонсо («Альпин»)
6. Ландо Норрис («Макларен»)
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
8. Мик Шумахер («Хаас»)
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
10. Кевин Магнуссен («Хаас»)
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
12. Николас Латифи («Уильямс»)
13. Даниэль Риккиардо («Макларен»)
14. Юки Цунода («Альпин»)

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