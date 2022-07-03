Сайнс эмоционально отреагировал на первую победу в Гран-при Формулы-1 в карьере

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался по поводу своей победы на Гран-при Великобритании.

«Я не знаю, что сказать, это потрясающе. Первая победа в гонке, 150 гонок спустя, с «Феррари» в Сильверстоуне… Я не могу просить большего. Это очень особенный день и день, который я никогда не забуду.

Спасибо всем за поддержку. Льюис сегодня был на высоте, один из его дней, но нам удалось удержаться», — сказал Сайнс после гонки.

Сайнс впервые в карьере в Ф-1 начиная с 2015 года поднялся на высшую ступень пьедестала почёта. Напомним, испанец обошёл мексиканца Серхио Переса из «Ред Булл» и семикратного победителя чемпионата, британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».



В нынешнем сезоне Сайнс дважды становился вторым. На этапе в Бахрейне, прошедшем с 18 по 20 марта, он уступил напарнику по команде Шарлю Леклеру. На Гран-при в Монте-Карло, прошедшем с 27 по 29 мая, пропустил вперёд Серхио Переса.