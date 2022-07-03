Гуаньюй Чжоу рассказал о своём самочувствии после тяжёлой аварии в Сильверстоуне

Пилот команды «Альфа Ромео», китаец Гуаньюй Чжоу рассказал о своём самочувствии после массовой аварии в гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 3 июля, в Сильверстоуне.

Напомним, авария с участием Джорджа Расселла («Мерседес»), Юки Цуноды («Альфа Таури»), Эстебана Окона («Альпин»), Алекса Албона («Уильямс») и Чжоу произошла уже на первом круге. Болид китайского гонщика перевернулся, однако ему удалось избежать серьёзных травм.

«Я в порядке. «Гало» спасла меня сегодня. Спасибо всем за добрые сообщения!» – написал Чжоу в социальных сетях, опубликовав фото.

Фото: из личного архива Гуаньюя Чжоу

Победителем Гран-при Великобритании стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Вторым финишировал Серхио Перес из «Ред Булл», третьим –Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».