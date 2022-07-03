Хэмилтон — о третьем месте в Сильверстоуне: «Феррари» сегодня были слишком быстры для нас

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу итогов Гран-при Великобритании, где он занял третье место.

«Сначала я должен отдать должное этой толпе, спасибо всем за невероятную поддержку. Мы не видим такого по всему миру, это самая большая группа болельщиков, которую мы можем видеть, так что я очень благодарен за это.

Сегодня я выложился по полной, я пытался догнать «Феррари», но поздравляю Карлоса, сегодня они были слишком быстры для нас.

В конце я был среди тех, кто боролся, но эти парни были слишком быстры для меня на прямых. Я очень, очень благодарен команде за ту тяжёлую работу, которую она проделала, чтобы получить здесь обновление. Мы сделали ещё один шаг вперёд, так что нам нужно продолжать наступать.

Темп был отличным на обоих комплектах шин. В конце концов, как только вы оставляете «Ред Булл» позади себя, они становятся такими быстрыми на прямых. Так что нам есть над чем работать.

Для нас это огромный бонус — попасть на подиум, и я рад, что все остались целы после аварии в самом начале. Мы будем продолжать настойчиво продвигаться вперёд, будем стараться быть лучшими, на что мы способны, и посылать вам всем позитив», — сказал Хэмилтон после гонки.