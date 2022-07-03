Ферстаппен — о повреждениях машины: я посмотрел под днище — там ничего не осталось!
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о повреждениях своего болида во время Гран-при Великобритании.
«Старт снова был хорошим. Скорость была просто отличной, и я всё ближе и ближе подбирался к Карлосу. Здесь просто трудно преследовать. Потом он допустил ошибку, я его опередил, и через пару поворотов, в пятом повороте, появился кусок карбона. В момент, когда увидел этот обломок, я уже не мог проехать левее или правее, так что постарался проехать по нему так прямо, как это возможно. Это полностью разорвало нижнюю часть днища слева. Когда ты за рулём и чувствуешь, что потерял баланс, ты теряешь много времени на круге. Когда я вышел из машины, то посмотрел под днище — там ничего не осталось!» — приводит слова Ферстаппена GPblog.
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