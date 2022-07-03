Шарль Леклер высказался после потери победы и подиума на Гран-при Великобритании

Пилот команды «Феррари», монегасский гонщик Шарль Леклер прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 3 июля, в Сильверстоуне.
Напомним, Леклер финишировал четвёртым. Его напарник, испанец Карлос Сайнс, стал победителем заезда.
«Борьба получилась приятной. С другой стороны, у меня стоял «хард», в то время как остальные соревновались на «софте». Но этого оказалось недостаточно, и, конечно же, я расстроен. О чём мы говорили с Бинотто после финиша? Он хотел подбодрить меня, вот и всё.
Нам придётся взглянуть на вещи глобально. Что же касается меня, то я могу говорить только о гонке. Я чувствую, что потерял слишком много времени. Но это только моё мнение, нужна полная картина.
Не хочется, чтобы всё внимание было приковано к моему разочаровывающему выступлению. У моего напарника первая победа в гонке Формулы-1, и это особенное событие», – сказал Леклер.
- 3 июля 2022
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