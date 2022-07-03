Расселл рассказал, что увидел на месте аварии Чжоу, и прокомментировал слабый старт

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал свой слабый старт на Гран-при Великобритании, закончившийся столкновением с Гуаньюем Чжоу. Также Расселл объяснил, почему не смог выйти на рестарт.



«Прежде всего я рад, что Чжоу в порядке. Невероятно пугающий инцидент, неприятно такое видеть.



Очевидно, мы рискнули, когда решили стартовать на «харде» — из-за того, что я недостаточно хорошо выполнил свою работу вчера. Мы знали, что будет очень непросто, но в итоге меня просто все обгоняли на старте. А следующее, что я знаю — я сбоку от Чжоу. Было много совсем разных эмоций… Я увидел красный флаг, выпрыгнул из машины и пошёл смотреть, в порядке ли он. Он там застрял, ничего не мог сделать. Думаю, нам нужно подумать, как сделать, чтобы машина не застревала в таких узких местах между решёткой и барьером. А то он застрял и никуда не мог вылезти.



Когда я вернулся к своему болиду, то уже не мог завести машину. Она уже была на эвакуаторе, так что мне сказали, что я не могу принять участие в рестарте. Раздражает, ведь по факту у нас был только прокол, ничего серьёзного», — приводит слова Расселла GrandPrix247.