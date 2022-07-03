Идиятулин выиграл третий этап RDS GP, Чивчян опередил Цареградцева в борьбе за бронзу

На трассе ADM Raceway в Подмосковье завершился третий этап Гран-при Российской Дрифт Серии. Достаточно быстро команды, которые вышли в полном составе в топ-16, начали терять своих пилотов. Сначала выбыл из борьбы Денис Мигаль (SINTEC FRESH AUTO DRIFT), уступив Роману Тиводару из «Форвард Авто». Затем в LUKOIL Racing Drift Team лишились Андрея Астапова, который после зрелищного контакта уступил Никите Шикову (Carville Racing), а потом технические проблемы вывели из борьбы Григория Гусева (LUKOIL Racing Drift Team).



Магомед Омаров единственный из LUKOIL Racing Drift Team вышел в топ-8, но через bye run в OMT-заезде — дорогу дальше по сетке заездов ему открыл сход по техническим причинам Владислава Шубадерова. Но в итоге технические проблемы подвели и Магомеда — в очередном для себя OMT-заезде Омаров уступил Леониду Шнайдеру («Форвард Авто») из-за поломки автомобиля.



SINTEC FRESH AUTO DRIFT потеряла в топ-8 Евгения Лосева. Сетка заездов свела его с Георгием Чивчяном. Лосев совершил досадную ошибку, которая позволила лидеру «Форвард Авто» одержать победу в заезде. Но затем Гоча уступил своему ученику — в дуэли напарников по команде судьи назвали сильнейшим Леонида Шнайдера. В итоге трёхкратный чемпион RDS GP оказался участником сражения за бронзу, а недавний дебютант дрифт-серии вышел в финал.



Соперником Гочи по борьбе за место на подиуме стал Аркадий Цареградцев — пилот «FailCrew Дарксайд» после контактной дуэли с Романом Тиводаром («Форвард Авто») вышел в полуфинал. Через OMT-заезд третье место на трассе ADM Raceway завоевал Георгий Чивчян, чем продолжил свою выдающуюся серию — каждый раз, когда Гоча выходит в полуфинал, он неизменно занимает место в тройке призёров. Цареградцев же в очередной раз стал четвёртым.



В финале встретились Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) и неожиданно для многих Леонид Шнайдер («Форвард Авто»). В этой дуэли хладнокровие и опыт взяли верх над молодостью и горячностью — в первом же заезде Леонид сразу после постановки вылетел с трассы. Машина практически не пострадала, но использованный на стадии топ-8 разрешённый пятиминутный перерыв не позволил ему вернуться в борьбу. В итоге Дамир Идиятулин через успешный bye run одержал уже вторую победу в сезоне RDS GP-2022. А Леонид Шнайдер поставил рекорд скорости на постановке — в финале молодой пилот отправил свою машину в занос на 182 км/ч.



RDS GP-2022. ADM Raceway. Личный зачёт. Топ-3:

Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT)

Леонид Шнайдер («Форвард Авто»)

Георгий Чивчян («Форвард Авто»).



RDS GP-2022. ADM Raceway. Командный зачёт. Топ-3:

«Форвард Авто» — 361 балл

SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 356 баллов

«FailCrew Дарксайд» — 226 баллов.



RDS GP-2022. Личный зачёт после трёх этапов. Топ-3:

Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) — 589 баллов

Георгий Чивчян («Форвард Авто») — 578 баллов

Роман Тиводар («Форвард Авто») — 498 баллов.



RDS GP-2022. Командный зачёт после трёх этапов. Топ-3:

«Форвард Авто» — 1130 баллов

SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 977 баллов

«FailCrew Дарксайд» — 669 баллов.



Следующий этап Гран-при Российской Дрифт Серии состоится уже через три недели — главные соревнования страны по дрифту отправляются в Сибирь. Культовая трасса «Красное кольцо» в Красноярске 23-24 июля примет четвёртый этап RDS GP сезона-2022.