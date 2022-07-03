В «Феррари» объяснили, почему не позвали Леклера на пит-стоп, и не назвали это ошибкой

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто объяснил, почему команда не позвала лидировавшего в Гран-при Великобритании Шарля Леклера на пит-стоп после выезда сейфти-кара. В итоге на старых шинах монегаск откатился с первого места на четвёртое.
«Наши пилоты ехали слишком близко, чтобы звать обоих. Тогда второй потерял бы время и откатился бы назад. Почему мы решили выбрать для пит-стопа Карлоса? Потому что Шарль лидировал и остался бы лидером. Его шины были свежее по сравнению с Карлосом. Его покрышки были на шесть или семь кругов свежее. Карлос, остановившись, защитил бы его хотя бы в первой паре поворотов — там, как мы знали, при рестарте на «харде» было бы сложнее. Вот такова была причина нашего решения.
Мы надеялись на большую деградацию «софта» — возможно, через три-четыре круга Шарль сумел бы отыграться. Но «софт» не деградировал так, как мы надеялись.
Считаю, наши решения были верными в каждый момент. Если бы мы остановились [в момент сейфти-кара], возможно, другие бы остались и мы были бы на «софте» четвёртыми, а другие машины были впереди Шарля. Сумел бы он отыграть позиции? Я не уверен. Всегда легко сказать, оглядываясь назад, что что-то можно было сделать по-другому. Вновь был сейфти-кар в неправильный для нас момент, когда мы комфортно лидировали в гонке», — приводит слова Бинотто Autosport.
- 3 июля 2022
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