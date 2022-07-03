Норрис — об обгоне Хэмилтона: я должен быть восьмикратным чемпионом мира!

Пилот «Макларена», британец Ландо Норрис шуточно прокомментировал эпизод со звёздным соотечественником Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса», произошедший сегодня, 3 июля, во время гонки Гран-при Великобритании.

Напомним, Норрис красиво обогнал Хэмилтона на старте, вырвавшись на четвёртое место, после чего откатился на шестую позицию. Хэмилтон же финишировал третьим, обогнав Шарля Леклера примерно так же, как ранее сам Норрис прошёл пилота «Мерседеса».

«Бог мой, я должен быть восьмикратным чемпионом мира! Это было очень весело. Отличная трасса для того, чтобы предпринимать подобные решения. Я видел, как он повторил это. И я подумал: «Оу, он копирует меня», – сказал британец после гонки.

Победителем заезда стал пилот «Феррари», испанец Карлос Сайнс-младший, впервые в карьере поднявшийся на высшую ступень пьедестала почёта.