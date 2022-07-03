Алонсо считает, что Леклер должен был получить штраф

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Альпин», испанец Фернандо Алонсо считает, что пилот «Феррари» Шарль Леклер должен был получить штраф за виляние на прямой при обороне от британца Льюиса Хэмилтона в гонке Гран-при Великобритании.
Примечательно, что такой же штраф Алонсо получил совсем недавно, на Гран-при Канады в середине июня.
«Гонка получилась интересной, и мы рады финишировать пятыми. Я надеялся на неожиданную развязку в конце, чтобы прокрасться на подиум, но было весело и в топ-5.
Я считаю, что нашим итоговым местом должно быть четвёртое, я видел, как Шарль вилял перед Льюисом [Хэмилтоном], и если сравнивать с тем, что произошло со мной в Канаде, это должен быть штраф.
Что же касается уикенда, то я скажу, что наша машина была более чем хороша. Я чувствовал себя более конкурентоспособным, чем в остальных гонках сезона», – сказал Алонсо после выступления.
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