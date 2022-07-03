Албон рассказал о своём состоянии после серьёзной аварии на старте ГП Великобритании
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Пилот команды «Уильямс» Александер Албон был выписан из больницы после крупной аварии на старте гонки в Сильверстоуне.
«Я очень рад, что все остальные участники инцидента на первом круге в порядке. Спасибо всему медицинскому персоналу на трассе и в больнице Ковентри. Жаль, что наша гонка сегодня закончилась, не начавшись, но мы уже полностью сосредоточены на Австрии. Впереди следующая гонка», — приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».
Напомним, авария с участием британца Джорджа Расселла («Мерседес»), китайца Гуаньюя Чжоу («Альфа Ромео»), японца Юки Цуноды («Альфа Таури»), француза Эстебана Окона («Альпин») и Албона произошла уже на первом круге. Никто из пилотов не получил серьёзных повреждений.
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