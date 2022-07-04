Ферстаппен потерял лидерство на ГП Великобритании из-за обломка от болида «Альфа Таури»

Пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен, испытавший трудности в управлении болидом на Гран-при Великобритании, который прошёл на минувших выходных в Сильверстоуне, оказался жертвой аварии машин младшей команды «быков». Об этом сообщил глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер.



По словам функционера, Ферстаппен налетел на деталь от машины «Альфа Таури» в начале заезда. Напомним, на 11-м круге пилоты «Таури» Юки Цунода и Пьер Гасли столкнулись, из-за чего последний сошёл с дистанции.



«У нас не было прокола. Макс сообщил, что проблема похожа на прокол. Но на 11-м круге он задел обломок от «Альфа Таури». Так что он участвовал в гонке с днищем, в котором застрял обломок. И он повёл себя практически как препятствие», – приводит слова Хорнера издание Motorsport.