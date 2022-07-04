Гонщики «Альфа Таури» прокомментировали столкновение друг с другом в Сильверстоуне

Пилоты «Альфа Таури» Юки Цунода и Пьер Гасли высказались по поводу столкновения друг с другом на Гран-при Великобритании.
«Это был трудный день. Столкновение, в которое я попал в начале гонки, было совершенно неизбежным, я ничего не мог сделать. К счастью, я повредил только переднее крыло и смог продолжить гонку с рестартом. К сожалению, позже у меня был контакт с Пьером. Мне нужно все как следует проанализировать, но в данный момент я думаю, что мог бы подождать другой возможности, чтобы пройти его. Моя скорость была хорошей при входе в поворот, поэтому я думал, что смогу пройти его. При этом я не ожидал, что Пьер так сильно захлопнет калитку, как он это сделал. В общем, ошибка с моей стороны В основном, я просто хочу извиниться перед командой. После этого я повредил машину, она была очень сложной в управлении, и это сделало остаток гонки очень трудным для меня», — приводит слова Цунода пресс-служба команды.
«После инцидента с Юки у меня было повреждено заднее антикрыло, поэтому нам пришлось сойти с дистанции. Каждое очко ценно, особенно в таком сезоне, поэтому я разочарован сегодняшним результатом, так как это было ненужное столкновение. Авария с Чжоу была очень страшной в начале гонки, было шокирующе видеть его вверх ногами, но я рад слышать, что он в порядке, это самое главное», — сказал Гасли.
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