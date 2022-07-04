В «Мерседесе» шокированы тем, что несколько команд нарушили технический регламент

ФИА после Гран-при Канады заподозрила, что некоторые команды нарушили правила, касающиеся гибкости днища.



Согласно текущему регламенту, допускается прогиб два миллиметра в средней части планки и не более двух в задней, что призвано обеспечить жёсткость днища. Однако некоторым командам удалось добиться того, чтобы днище прогибалось до шести миллиметров, что помогло опустить машины ещё ниже.



«Об этих нарушениях никто даже не подозревал, пока ФИА не сообщила об этом на заседании Технического консультативного комитета. Для всех это было сюрпризом. Содержание и цель регламента ясны, нет никаких причин отклоняться от этого правила. Мы, мягко говоря, шокированы», — цитирует руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа Autosport.



В ФИА также заявили, что теперь команды будут демонстрировать соответствие своих машин регламенту путём подробного осмотра.

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