Сайнс: возможно, ФИА спасла две жизни в Сильверстоуне

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс сказал, что ФИА заслуживает похвалы за улучшения в области безопасности, которые были сделаны в последние годы.

Напомним, во время этапов Формулы-1 и Формулы-2 произошло сразу две крупные аварии, в результате которых, однако, никто серьёзно не пострадал.

«Это было невероятно, авария и то, что Чжоу вышел из неё целым и невредимым, это безумие. Это просто показывает, что, хоть мы иногда критикуем ФИА, но в таких случаях нужно просто отдать им должное за то, как сильно они нам помогают. Если вы видели аварию в Формуле-2 утром и то, что произошло сейчас, то поймёте, что они спасли, возможно, две жизни» — приводит слова Сайнса RaceFans.