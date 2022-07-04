Сайнс: возможно, ФИА спасла две жизни в Сильверстоуне
Поделиться
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс сказал, что ФИА заслуживает похвалы за улучшения в области безопасности, которые были сделаны в последние годы.
Напомним, во время этапов Формулы-1 и Формулы-2 произошло сразу две крупные аварии, в результате которых, однако, никто серьёзно не пострадал.
«Это было невероятно, авария и то, что Чжоу вышел из неё целым и невредимым, это безумие. Это просто показывает, что, хоть мы иногда критикуем ФИА, но в таких случаях нужно просто отдать им должное за то, как сильно они нам помогают. Если вы видели аварию в Формуле-2 утром и то, что произошло сейчас, то поймёте, что они спасли, возможно, две жизни» — приводит слова Сайнса RaceFans.
Комментарии
- 4 июля 2022
-
10:38
-
10:10
-
09:52
-
09:23
-
08:49
-
00:46
-
00:21
-
00:12
-
00:04
- 3 июля 2022
-
23:31
-
23:03
-
22:43
-
22:18
-
22:11
-
21:59
-
21:48
-
21:46
-
21:34
-
21:21
-
21:03
-
20:54
-
20:32
-
20:11
-
20:08
-
20:04
-
20:02
-
19:54
-
19:47
-
19:24
-
18:53
-
18:29
-
18:17
-
18:01
-
17:56
-
17:43
Партнерский контент