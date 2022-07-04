«Он водит как четырёхлетний». Хаугер раскритиковал виновника опаснейшей аварии

Норвежский пилот Формулы-2 Деннис Хаугер высказался по поводу израильтянина Роя Ниссани, который спровоцировал опаснейшую аварию с его участием на этапе в Сильверстоуне.

«Он каждую гонку так несётся и всех выбивает с трассы. У него манера вождения как у четырёхлетнего ребенка. Я надеюсь, что судьи возьмутся за дело.

В Формуле-2 все знают, какой у него стиль вождения и как мало он использует мозги на трассе», — приводит слова Хаугера NRK.

Напомним, Ниссани защищался от атаки норвежца Денниса Хаугера, в результате чего повреждённый болид последнего срезал трассу и, подпрыгнув на бордюре, врезался в машину Ниссани в следующем повороте. Гонщики выбыли из борьбы, но, к счастью, не пострадали.



Ниссани был оштрафован на пять позиций на стартовой решётке следующей гонки, а также получил три штрафных балла.