Хэмилтон высказался об активистах, выбежавших на трассу во время Гран-при Великобритании
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал выход протестующих на трассу в Сильверстоуне.
«Как мы все видели, это очень опасный вид спорта. Я не знал о планирующихся протестах и всегда поддерживаю людей, которые отстаивают то, во что они верят, но это должно быть безопасно. Пожалуйста, не выходите на наши трассы в знак протеста, мы не хотим подвергать вас опасности», — приводит слова Хэмилтона GPFans.
После аварии на первом круге Гран-при Великобритании несколько человек попытались выйти на трассу, но были уведены с гоночного трека. Позже в ФИА сообщили, что их вопросом должны заняться местные власти.
Ранее сообщалось, что протестующие хотят помешать проведению гонки.
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