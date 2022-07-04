Феттель прокомментировал прорыв в очковую зону на ГП Великобритании после старта 18-м

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал результаты Гран-при Великобритании. Немецкому гонщику удалось финишировать девятым, несмотря на старт с 18-й позиции.
«Приятно набрать очки в свой день рождения и в домашней гонке для команды, особенно если учесть, где мы стартовали. В целом я думаю, что это была достойная гонка и хороший прорыв. Первый старт перед красным флагом получился очень хаотичным. Я хорошо начал и был очень близко к Албону, затем меня поджали и всё пошло наперекосяк. Я затормозил, но не смог избежать столкновения с Алексом. Главное, что все участники в порядке», — приводит слова Феттеля пресс-служба команды.
После десяти этапов в текущем сезоне Себастьян Феттель располагается на 13-м месте в общем зачёте пилотов.
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