Риккардо назвал проблемы, с которыми он столкнулся во время Гран-при Великобритании

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался по поводу итогов Гран-при Великобритании.

«Во-первых, я рад слышать, что гонщики в порядке после того инцидента на первом круге. Мне казалось, что наше сцепление просто на уровень ниже, чем у других. Я чувствовал это и по шинам, пытаясь сохранить скорость. Это было немного странно, так что нам предстоит провести небольшое расследование. Затем у нас возникла проблема с DRS, из-за чего я не смог воспользоваться ею после 31-го круга, что тоже было немного досадно. Очевидно, что обгонять с этим тоже сложно — но просто мы всё равно не были достаточно быстры сегодня. Это был немного грустный день», — приводит слова Риккардо пресс-служба команды.