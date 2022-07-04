Сайнс объяснил свои переговоры с командой перед рестартом

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался по поводу переговоров с командой перед рестартом на Гран-при Великобритании. Команда просила его отстать от напарника по команде Шарля Леклера на 10 метров, но испанец отказался это делать.

«Я пытался объяснить им, что у меня за спиной, вероятно, самый быстрый человек на сегодняшний день. Если бы я отстал на десять метров, и Льюис догнал меня, Шарля тоже бы догнали.

Честно говоря, я думаю, что команда хорошо провела гонку. Мне нечего сказать по этому поводу. В какой-то момент мы поменялись позициями с Леклером, чтобы уменьшить риск андерката со стороны Льюиса. Мы выполнили это идеально», — приводит слова Сайнса GPblog.

Карлос Сайнс стал победителем Гран-при Великобритании, это его первая победа в карьере. Шарль Леклер, в свою очередь, финишировал на четвёртом месте.

В нынешнем сезоне Сайнс дважды становился вторым. На этапе в Бахрейне, прошедшем с 18 по 20 марта, он уступил напарнику по команде Шарлю Леклеру, а на Гран-при в Монте-Карло, прошедшем с 27 по 29 мая, пропустил вперёд Серхио Переса.