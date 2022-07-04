Лео Туррини: главную ошибку «Феррари» допустила не под сейфти-каром

Итальянский журналист Лео Туррини объяснил ошибку «Феррари» во время Гран-при Великобритании.



«Главная ошибка руководства «Феррари» была в том, что они в начале гонки отказались поменять позициями Шарля Леклера и Карлоса Сайнса. Леклер был заметно быстрее напарника, а Хэмилтон уже догонял обоих.



Что касается пит-стопов под машиной безопасности, то всё намного проще. Леклера нужно было звать, но все хороши задним умом. А если бы Хэмилтон не остановился и вышел вперёд? Уверены ли вы, что Шарль обогнал бы его потом?», — написал Туррини в своём блоге.



Карлос Сайнс стал победителем Гран-при Великобритании и это его первая победа в карьере. Шарль Леклер, в свою очередь, финишировал на четвёртом месте.