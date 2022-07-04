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«Рад, что вообще финишировал». Перес рассказал о серьёзных проблемах с шеей

«Рад, что вообще финишировал». Перес рассказал о серьёзных проблемах с шеей
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги Гран-при Великобритании, где сумел финишировать вторым, уступив лишь Карлосу Сайнсу.

«Ощущения от гонки отличные. Нам удалось здорово отыграться по ходу гонки. В этот уик-энд я был физически готов процентов на 80, но точно не на 100. Так что финишировать вторым в такой ситуации — отличный результат.

У меня всё ещё есть некоторые проблемы с шеей, которые здорово мне мешают. Так что я был рад, что вообще финишировал», — цитирует Переса GPBlog.

Серхио Перес жаловался на боли после Гран-при Канады. В Монреале мексиканец повредил шею во время аварии в квалификации.

В общем зачёте пилотов Серхио Перес располагается на втором месте и уступает 34 очка Максу Ферстаппену.

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