«Рад, что вообще финишировал». Перес рассказал о серьёзных проблемах с шеей

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги Гран-при Великобритании, где сумел финишировать вторым, уступив лишь Карлосу Сайнсу.



«Ощущения от гонки отличные. Нам удалось здорово отыграться по ходу гонки. В этот уик-энд я был физически готов процентов на 80, но точно не на 100. Так что финишировать вторым в такой ситуации — отличный результат.



У меня всё ещё есть некоторые проблемы с шеей, которые здорово мне мешают. Так что я был рад, что вообще финишировал», — цитирует Переса GPBlog.



Серхио Перес жаловался на боли после Гран-при Канады. В Монреале мексиканец повредил шею во время аварии в квалификации.



В общем зачёте пилотов Серхио Перес располагается на втором месте и уступает 34 очка Максу Ферстаппену.