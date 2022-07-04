«Рад, что вообще финишировал». Перес рассказал о серьёзных проблемах с шеей
Поделиться
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги Гран-при Великобритании, где сумел финишировать вторым, уступив лишь Карлосу Сайнсу.
«Ощущения от гонки отличные. Нам удалось здорово отыграться по ходу гонки. В этот уик-энд я был физически готов процентов на 80, но точно не на 100. Так что финишировать вторым в такой ситуации — отличный результат.
У меня всё ещё есть некоторые проблемы с шеей, которые здорово мне мешают. Так что я был рад, что вообще финишировал», — цитирует Переса GPBlog.
Серхио Перес жаловался на боли после Гран-при Канады. В Монреале мексиканец повредил шею во время аварии в квалификации.
В общем зачёте пилотов Серхио Перес располагается на втором месте и уступает 34 очка Максу Ферстаппену.
Комментарии
- 4 июля 2022
-
15:15
-
15:00
-
14:33
-
14:30
-
14:17
-
13:57
-
13:25
-
12:56
-
12:32
-
11:40
-
11:02
-
10:52
-
10:38
-
10:10
-
09:52
-
09:23
-
08:49
-
00:46
-
00:21
-
00:12
-
00:04
- 3 июля 2022
-
23:31
-
23:03
-
22:43
-
22:18
-
22:11
-
21:59
-
21:48
-
21:46
-
21:34
-
21:21
-
21:03
-
20:54
-
20:32
-
20:11
Партнерский контент