Оруджев предположил, почему «Феррари» ошиблась с тактикой Леклера
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Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев высказал мнение, почему команда «Феррари» приняла неверное тактическое решение и не позвала лидировавшего на Гран-при Великобритании Шарля Леклера за свежими шинами, когда на трассу выехал сейфти-кар.
«Безусловно, в «Феррари» допустили промах. Думаю, если бы они заехали друг за другом, то скорости бы хватило стать 1-2 к концу гонки. Скорее всего, они банально не успели среагировать на выход сейфти-кара. Когда объявили сейфти-кар, Леклер как раз находился в Stowe — повороте перед въездом на пит-лейн. А Сайнс находился на прямой до него, и у него было чуть больше времени», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».
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