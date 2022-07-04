Оруджев прокомментировал заявление Алонсо о штрафе для Леклера

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев прокомментировал заявление французского гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион мира считает, что пилот «Феррари» Шарль Леклер должен был получить штраф за то, что вилял на прямой, обороняясь от представителя «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Сам Алонсо получил пять штрафных секунд на Гран-при Канады как раз за неоднократную смену траектории на прямой.



«Нет, Леклер ничего не нарушал. Сделал одну смену движения по прямой. Не как Фернандо в Канаде», — высказал своё мнение Оруджев в колонке для «Чемпионата».



По итогам Гран-при Великобритании Шарль Леклер занял четвёртое место, Фернандо Алонсо финишировал пятым.