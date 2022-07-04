Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев прокомментировал заявление Алонсо о штрафе для Леклера

Оруджев прокомментировал заявление Алонсо о штрафе для Леклера
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев прокомментировал заявление французского гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион мира считает, что пилот «Феррари» Шарль Леклер должен был получить штраф за то, что вилял на прямой, обороняясь от представителя «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Сам Алонсо получил пять штрафных секунд на Гран-при Канады как раз за неоднократную смену траектории на прямой.

«Нет, Леклер ничего не нарушал. Сделал одну смену движения по прямой. Не как Фернандо в Канаде», — высказал своё мнение Оруджев в колонке для «Чемпионата».

По итогам Гран-при Великобритании Шарль Леклер занял четвёртое место, Фернандо Алонсо финишировал пятым.

Кто виноват в жуткой аварии на старте и почему «Феррари» не позвала Леклера? Разбор Кто виноват в жуткой аварии на старте и почему «Феррари» не позвала Леклера? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022