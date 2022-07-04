Латифи: я заслуживаю быть в Формуле-1

Канадский пилот «Уильямса» Николас Латифи прокомментировал своё выступление на Гран-при Великобритании.



Накануне Латифи впервые в карьере дошёл до третьего сегмента квалификации и стартовал в гонке с десятой позиции. Гран-при Великобритании Николас завершил на 12-м месте.



«Такой результат не даёт мне какого-то облегчения или утешения. Да, это укрепляет уверенность в себе, и это позитивный момент. Я знаю, что способен на такие выступления и заслуживаю своё место в Формуле-1. Не секрет, что в этом году дела идут не очень хорошо, но такие выступления положительно скажутся на уверенности. Пока это лишь один хороший результат. Мне нужно выступать стабильно. Надеюсь, что в Сильверстоуне была не просто вспышка», — цитирует Латифи Racingnews365.

Новость по теме Латифи отреагировал на рекордный для себя 10-й результат в квалификации Формулы-1