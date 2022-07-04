Хорнер: «Мерседес» позволил «Феррари» сорваться с крючка

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал итоги Гран-при Великобритании.



«На самом деле я был удивлён тому, что Льюис не перешёл на «софт», учитывая, сколько кругов оставалось до финиша. На 33-м круге он перешёл на «хард». Мне кажется, что если бы он выбрал мягкие шины, то это серьёзно облегчило бы ему сцепление. Думаю, в этот момент «Мерседес» позволил «Феррари» уйти с крючка.



Все люди разные, и подход одной команды тоже отличается от подхода другой. То, что для меня осталось самым непонятным — решение «Феррари» не проводить пит-стоп для обоих пилотов и не звать Леклера, чтобы перейти на свежие шины «софт». Хэмилтон в итоге получил «бесплатный» пит-стоп, но я думаю, что если бы он остался на трассе, то «Феррари» на «софте» могли бы его обойти.



Что касается нас, мы потеряли всего 13 очков в Кубке конструкторов, но всё могло быть намного хуже», — приводит слова Хорнера Motorsport.

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