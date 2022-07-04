Тото Вольф: пока «Мерседес» не слишком оптимистичен

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что команде не стоит сейчас быть излишне оптимистичной.
«Наш настрой пока не изменился. В Барселоне уже были моменты, когда мы увидели свет в конце тоннеля, но следующие три гонки показали, что мы неправы. Поэтому я не хочу, чтобы команда сейчас была слишком оптимистичной.
Мы уже шли в этом направлении в Барселоне, но никуда не делась проблема с подскоками. Она была и в течение трёх последних дней, хотя в гонке это было не так ощутимо. Нужно справиться с этим.
Что касается Гран-при Австрии, то там есть несколько поворотов, которые раньше нам не очень подходили. Нужно изучить. Мы постоянно учимся. Думаю, выиграть чемпионат будет трудно, поэтому просто постараемся выжать максимум из машины», — цитирует Вольфа Autosport.
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