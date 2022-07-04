Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Великобритании: Цунода вышел в лидеры

По итогам десятого этапа сезона-2022, Гран-при Великобритании, только один пилот получил штрафные баллы — Юки Цунода за аварию с напарником Пьером Гасли. Помимо пяти секунд штрафа, в суперлицензию японца было добавлено два штрафных балла, из-за чего Юки возглавил таблицу — теперь на счету японского гонщика восемь баллов.



Большое количество баллов по итогам минувших двух недель сгорело — так, например, у Цуноды сгорел один штрафной балл, столько же баллов «сбросил» пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель. Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес и вовсе избавился от четырёх баллов, полученных в прошлогоднем Гран-при Австрии. Помимо Переса и Феттеля, от баллов за Австрию-2021 избавились Ландо Норрис (2 балла) и Николас Латифи (3 балла).

Пилот Команда Баллы Когда сгорят Юки Цунода «Альфа Таури» 8 14 ноября 2022 года — 2 балла Лэнс Стролл «Астон Мартин» 7 1 августа 2022 года — 2 балла Макс Ферстаппен «Ред Булл» 7 12 сентября 2022 года — 2 балла Фернандо Алонсо «Альпин» 6 10 октября 2022 года — 2 балла Эстебан Окон «Альпин» 4 12 сентября 2022 года — 1 балл Пьер Гасли «Альфа Таури» 4 10 октября 2022 года — 2 балла Александер Албон «Уильямс» 4 27 марта 2023 года — 2 балла Валттери Боттас «Альфа Ромео» 3 1 августа 2022 года — 2 балла Даниэль Риккардо «Макларен» 2 26 марта 2023 года — 1 балл Кевин Магнуссен «Хаас» 2 8 мая 2023 года — 2 балла Льюис Хэмилтон «Мерседес» 2 18 июля 2022 года — 2 балла Серхио Перес «Ред Булл» 1 12 сентября 2022 года — 1 балл Николас Латифи «Уильямс» 1 12 июня 2023 года — 1 балл Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 1 27 марта 2023 года — 1 балл Джордж Расселл «Мерседес» 1 17 июля 2022 года — 1 балл