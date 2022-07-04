Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Великобритании: Цунода вышел в лидеры
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По итогам десятого этапа сезона-2022, Гран-при Великобритании, только один пилот получил штрафные баллы — Юки Цунода за аварию с напарником Пьером Гасли. Помимо пяти секунд штрафа, в суперлицензию японца было добавлено два штрафных балла, из-за чего Юки возглавил таблицу — теперь на счету японского гонщика восемь баллов.
Большое количество баллов по итогам минувших двух недель сгорело — так, например, у Цуноды сгорел один штрафной балл, столько же баллов «сбросил» пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель. Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес и вовсе избавился от четырёх баллов, полученных в прошлогоднем Гран-при Австрии. Помимо Переса и Феттеля, от баллов за Австрию-2021 избавились Ландо Норрис (2 балла) и Николас Латифи (3 балла).
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|8
|14 ноября 2022 года — 2 балла
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|7
|1 августа 2022 года — 2 балла
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|7
|12 сентября 2022 года — 2 балла
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|6
|10 октября 2022 года — 2 балла
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|4
|12 сентября 2022 года — 1 балл
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|4
|10 октября 2022 года — 2 балла
|Александер Албон
|«Уильямс»
|4
|27 марта 2023 года — 2 балла
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|3
|1 августа 2022 года — 2 балла
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|2
|26 марта 2023 года — 1 балл
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|2
|8 мая 2023 года — 2 балла
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|2
|18 июля 2022 года — 2 балла
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|1
|12 сентября 2022 года — 1 балл
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|1
|12 июня 2023 года — 1 балл
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|1
|27 марта 2023 года — 1 балл
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|1
|17 июля 2022 года — 1 балл
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