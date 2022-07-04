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Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Великобритании: Цунода вышел в лидеры

Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Великобритании: Цунода вышел в лидеры
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По итогам десятого этапа сезона-2022, Гран-при Великобритании, только один пилот получил штрафные баллы — Юки Цунода за аварию с напарником Пьером Гасли. Помимо пяти секунд штрафа, в суперлицензию японца было добавлено два штрафных балла, из-за чего Юки возглавил таблицу — теперь на счету японского гонщика восемь баллов.

Большое количество баллов по итогам минувших двух недель сгорело — так, например, у Цуноды сгорел один штрафной балл, столько же баллов «сбросил» пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель. Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес и вовсе избавился от четырёх баллов, полученных в прошлогоднем Гран-при Австрии. Помимо Переса и Феттеля, от баллов за Австрию-2021 избавились Ландо Норрис (2 балла) и Николас Латифи (3 балла).

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Юки Цунода«Альфа Таури»814 ноября 2022 года — 2 балла
Лэнс Стролл«Астон Мартин»71 августа 2022 года — 2 балла
Макс Ферстаппен«Ред Булл»712 сентября 2022 года — 2 балла
Фернандо Алонсо«Альпин»610 октября 2022 года — 2 балла
Эстебан Окон«Альпин»412 сентября 2022 года — 1 балл
Пьер Гасли«Альфа Таури»410 октября 2022 года — 2 балла
Александер Албон«Уильямс»427 марта 2023 года — 2 балла
Валттери Боттас«Альфа Ромео»31 августа 2022 года — 2 балла
Даниэль Риккардо«Макларен»226 марта 2023 года — 1 балл
Кевин Магнуссен«Хаас»28 мая 2023 года — 2 балла
Льюис Хэмилтон«Мерседес»218 июля 2022 года — 2 балла
Серхио Перес«Ред Булл»112 сентября 2022 года — 1 балл
Николас Латифи«Уильямс»112 июня 2023 года — 1 балл
Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»127 марта 2023 года — 1 балл
Джордж Расселл«Мерседес»117 июля 2022 года — 1 балл
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