Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Что должна была сделать «Феррари» после выезда сейфти-кара?

Что должна была сделать «Феррари» после выезда сейфти-кара?
Комментарии

Во время гонки Гран-при Великобритании команда «Феррари» выбрала весьма спорную стратегию — когда за 10 кругов до финиша заезда на трассе появилась машина безопасности, капитанский мостик итальянского коллектива принял решение зазвать в боксы за свежим комплектом мягкой резины не лидера гонки Шарля Леклера, а его напарника Карлоса Сайнса, что принесло испанцу победу в Гран-при.

Это решение вызвало поток критики и вопросов в адрес руководства коллектива — в частности, почему на более выгодную стратегию был переведён именно Сайнс, который отставал от Леклера в чемпионате на 24 очка.

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто оправдал решение стратегов «Феррари», однако у болельщиков и экспертов по-прежнему остались вопросы относительно такого решения капитанского мостика.

В связи с этим редакция «Чемпионата» подготовила для читателей новый опрос, в котором интересуется вашим мнением: что должна была сделать «Феррари» после выезда сейфти-кара?

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по нижеприведённой ссылке:
Что должна была сделать «Феррари» после выезда сейфти-кара?

Новость по теме
В «Феррари» объяснили, почему не позвали Леклера на пит-стоп, и не назвали это ошибкой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022