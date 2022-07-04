Авария Албона не позволит Латифи получить обновлённую машину в срок

Пилот «Уильямса» Николас Латифи получит обновлённую машину позднее, чем ожидалось, из-за аварии Алекса Албона на первом круге Гран-при Великобритании. Напомним, на этап в Сильверстоуне «Уильямс» привёз только один экземпляр машины с обновлённой концепцией и на ней выступал именно Албон.



«У Алекса была серьёзная авария, думаю, это отбросит производство деталей назад. Это не его вина. Обидно для команды, потому что это сильно повредит всей программе обновлений, есть причина, по которой мы не привезли две новые машины в этот уикенд.



Нужно посмотреть на степень повреждений на машине Алекса, я подозреваю, что будет очень много сломанных деталей. Что из этого можно спасти, что будет подлежать ремонту? Сколько мы будем ждать новые детали? Возможно, я получу новые детали позже, чем ожидалось», — приводит слова Николаса Латифи The Race.