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ФИА проведёт расследование аварии Чжоу

ФИА проведёт расследование аварии Чжоу
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Международная автомобильная федерация проведёт тщательное расследование всех обстоятельств аварии пилота «Альфа Ромео» Гуаньюя Чжоу на Гран-при Великобритании, сообщает Autosport.

Напомним, после столкновения с Джорджем Расселлом болид Чжоу перевернулся и в таком виде проскользил до барьеров безопасности, где машину перебросило через барьер и она ударилась в заградительную сетку. Согласно фото и видео, единственное, что отделяло шлем Чжоу от соприкосновения с покрытием трассы, – это защитный каркас «гало», а дуга безопасности была разрушена от трения об асфальт.

В ФИА хотят выяснить нагрузку, которая воздействовала на каркас безопасности машины, и выяснить, почему дуга не выдержала аварию. Примечательно, что «Альфа Ромео» является единственной командой, использующей конструкцию с разделённым на две части воздухозаборником.

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