Алонсо отреагировал на свой рекорд по гоночной дистанции в Формуле-1

Пилот «Альпин» двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо отреагировал на то, что он стал рекордсменом по гоночной дистанции в Формуле-1.
Испанец за карьеру проехал 92 643 километра и, таким образом, опередил предыдущего обладателя рекорда Кими Райкконена.
Формула-1 в своей инфографике отметила, что это четверть расстояния от Земли до Луны или совокупный рост 54,2 миллиона Алонсо.
«Теперь давайте постараемся достичь отметки в половину расстояния от Земли до Луны», — написал в своих социальных сетях Фернандо Алонсо.
В этом сезоне Алонсо превзошёл рекорд Михаэля Шумахера по интервалу между первой и последней гонкой и побьёт достижение Кими по количеству проведённых Гран-при. Если испанский гонщик подпишет контракт на 2023 год, то станет абсолютным рекордсменом по числу сезонов в Формуле-1.
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