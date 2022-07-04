Феттель поддержал активистов, выбежавших на трассу во время Гран-при Великобритании
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поддержал протестующих, которые пытались сорвать Гран-при Великобритании.
«У каждого своё мнение. Я считаю, что действия этих людей не являются следствием разочарования, это жест отчаяния, так что я сочувствую их страхам и тревогам. Любой, кто осознает масштаб проблемы, поймёт их. Но есть обратная сторона. Возник риск для пилотов, разумеется. Но я считаю, что посыл активистов понятен. Повторюсь, я разделяю их опасения», — приводит слова Феттеля The Race.
Напомним, во время гонки в Сильверстоуне на трассу попыталось выбежать сразу несколько человек. Это произошло немедленно после того, как в начале заезда случилась крупная авария с участием пяти пилотов.
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