Палмер высказался о последствиях аварии Чжоу для Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер считает, что авария пилота «Альфа Ромео» Гуаньюя Чжоу приведёт к изменениям в правилах серии.



«Это удивительная авария и лишнее доказательство уровня безопасности в современной Формуле-1. На самом деле я сразу понял, что нас ждёт красный флаг, но никто не осознавал масштабов аварии, пока не увидели, что машина перелетела через барьер, что было просто невероятно. Такое видишь нечасто.



Это редкий случай, но ограждение полностью справилось с задачей, удержав машину от толпы зрителей, а с Чжоу, к счастью, всё было в порядке. С каждой крупной аварией мы узнаём что-то новое, после аварии Грожана нас ждали перемены, возможно, это ожидает нас снова. Я не знаю, что произойдёт, но уверен, что будет полноценное расследование», — приводит слова Палмера PlanetF1.