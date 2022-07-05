Штайнер опасается, что после попадания в очки на Шумахера обрушится ещё большее давление

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал первое в карьере попадание Мика Шумахера в очки.



«Похоже, что мы получили передышку, потому что в квалификации нам снова не повезло, но в гонке машина была быстра. Мы могли сражаться, а для Мика гонка сложилась просто прекрасно. Мы почти не могли поверить в то, что произошло сегодня, так что это действительно приятно для всех. Надеюсь, что с Мика уйдёт часть прессинга.



Я просто надеялся, что борьба на последних кругах не закончится аварией, учитывая ту удачу, что у нас есть в данный момент. Думаю, борьба была плотной, но не до контакта.



Сейчас нам нужно быть осторожными, чтобы на Мика вновь не упало давление, потому что многие могут решить, что раз он впервые попал в очки, то должен теперь делать это постоянно. А после того, как он пару раз не доберётся до десятки, люди снова начнут говорить о плохих результатах. Сложно управлять общественным мнением. Ему нужно сохранять спокойствие. Ему нужно продолжать работать и игнорировать внешние факторы», — приводит слова Штайнера PlanetF1.