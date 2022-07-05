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Брандл и Линекер повздорили в соцсетях из-за активистов, пытавшихся прорваться на трассу

Брандл и Линекер повздорили в соцсетях из-за активистов, пытавшихся прорваться на трассу
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Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл и экс-футболист Гари Линекер поспорили из-за ситуации вокруг попытки протестующих вырваться на трассу и сорвать проведение Гран-при Великобритании.

«Если ещё не слишком поздно сказать, то история благосклонно отнесётся к этим людям», — написал Гари Линекер об активистах, пытавшихся сорвать Гран-при Великобритании.

«Гэри, прошу тебя, не поощряй такое безрассудное поведение. Их бы разорвало на сотню частей, а болельщики, маршалы и пилоты рисковали получить травмы и погибнуть. У нас уже был один удачный эпизод с жёсткой аварией в этот уик-энд. Я полностью поддерживаю свободу слова и мнений, но делаю это ответственно», — ответил Мартин Брандл.

«Намного больше риск смерти из-за изменения климата для всех, чем из-за опытки отсрочить гонку», — парировал Линекер.

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