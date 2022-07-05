Ферстаппен сфотографировался с обломком, из-за которого провалил Гран-при Великобритании

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сделал фотографию с обломком, который появился на трассе во время Гран-при Великобритании, и из-за которого болид голландского пилота был повреждён. Обломок не только повредил днище, но и сам застрял в нём — так что Макс ехал с ним до конца гонки.

Фото: Reddit.com

Ранее сообщалось, что Ферстаппен налетел на деталь от машины «Альфа Таури». Напомним, на 11-м круге пилоты «Таури» Юки Цунода и Пьер Гасли столкнулись, из-за чего последний сошёл с дистанции.

Напомним, по итогам гонки Ферстаппен финишировал седьмым. Победу одержал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, вторым к финишу пришёл напарник Ферстаппена по «Ред Булл» Серхио Перес, тройку сильнейших замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Ранее сообщалось, что 23-летний крайний защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд обменялся с Ферстаппеном футболками.