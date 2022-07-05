Экс-пилот Формулы-1 — о бордюрах-«сосисках»: сколько ещё травм нам предстоит увидеть?

Бывший пилот Формулы-1 Алекс Вурц высказался по поводу бордюров в виде «сосисок». Гонщик удивлён тем, что данный вид бордюров до сих пор используется в гонках.



«Аварии — ключевой момент, почему наша индустрия ушла от высоких бордюров. Позже были плоские, что хорошо, но недостаточно продумано на тот момент времени и все говорили об ограничениях трассы. После этого нам поставили «сосиски» и мы снова летаем!



Изо всех сил сдерживаюсь, чтобы не говорить публично о таких бордюрах. Почему они вообще до сих пор есть и никто ничего не делает. Это изначально было плохим вариантом. Сколько ещё травм нам предстоит увидеть?», — написал Вурц на своей странице в социальных сетях.



3 июля во время гонки Формулы-2 болид норвежца Денниса Хаугера подпрыгнул на одном из бордюров в форме «сосиски» и врезался в машину Роя Ниссани.

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