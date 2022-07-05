Вильнёв: Леклер говорит, будто он ведущий пилот команды, но это не так

Чемпион мира 1997 Жак Вильнёв остался недовольным поведением пилота «Феррари» Шарля Леклера во время гонки.



Гонщик жаловался, что Сайнс едет слишком медленно и хотел, чтобы команды отреагировала и поменяла пилотов местами.



«Над чем Леклеру действительно стоит поработать, так это над общением с командой. Да, Сайнс был медленнее. Момент, когда «Феррари» решила поменять ему шины, нёс другой смысл, потому что тогда они проигрывали гонку. А Леклер говорил так, будто он уже объявлен ведущим гонщиком команды и является им по контракту. До этого ещё слишком рано, у Сайнса есть шанс.



Думаю, в «Феррари» будут недовольны его тоном по радио. Леклер просил принять решение и они его приняли, сказав Сайнсу ускориться. Этого должно быть достаточно, чтобы прекратить переговоры по радио. Бесполезно это обсуждать. Всё транслируется, это негативно отразится на «Феррари». Можно обсудить всё после гонки и за закрытыми дверями», — написал Вильнёв в своей колонке на Formule1.