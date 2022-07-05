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Вильнёв: Леклер говорит, будто он ведущий пилот команды, но это не так

Вильнёв: Леклер говорит, будто он ведущий пилот команды, но это не так
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Чемпион мира 1997 Жак Вильнёв остался недовольным поведением пилота «Феррари» Шарля Леклера во время гонки.

Гонщик жаловался, что Сайнс едет слишком медленно и хотел, чтобы команды отреагировала и поменяла пилотов местами.

«Над чем Леклеру действительно стоит поработать, так это над общением с командой. Да, Сайнс был медленнее. Момент, когда «Феррари» решила поменять ему шины, нёс другой смысл, потому что тогда они проигрывали гонку. А Леклер говорил так, будто он уже объявлен ведущим гонщиком команды и является им по контракту. До этого ещё слишком рано, у Сайнса есть шанс.

Думаю, в «Феррари» будут недовольны его тоном по радио. Леклер просил принять решение и они его приняли, сказав Сайнсу ускориться. Этого должно быть достаточно, чтобы прекратить переговоры по радио. Бесполезно это обсуждать. Всё транслируется, это негативно отразится на «Феррари». Можно обсудить всё после гонки и за закрытыми дверями», — написал Вильнёв в своей колонке на Formule1.

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