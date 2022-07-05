«Ред Булл» призывает ФИА к переговорам после путаницы на рестарте Гран-при Великобритании

В «Ред Булл» сомневаются в решении ФИА вернуться к первоначальному порядку машин при рестарте Гран-при Великобритании.



После старта Макс Ферстаппен обогнал Карлос Сайнса, но гонка была остановлена после серьёзной аварии с участием нескольких машин. Рестарт должен считаться по линии, которую все пилоты, за исключением сошедших, успели пересечь до появления красных флагов. Двое пилотов не успели доехать до линии выезда с пит-лейна и ФИА вернула порядок машин, который был на старте.



«Мы сомневаемся в этом решении. Для Макса это была потеря, для Чеко выгода. Насколько я понял, две машины не успели пересечь линию безопасности, поэтому им лишь оставалось ориентироваться на линию старта вернуться к изначальным позициям. Согласен ли я с этим? Это то, на что следует обратить внимание и обсудить с ФИА», — приводит слова руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера GPFans.