«Ред Булл» призывает ФИА к переговорам после путаницы на рестарте Гран-при Великобритании

В «Ред Булл» сомневаются в решении ФИА вернуться к первоначальному порядку машин при рестарте Гран-при Великобритании.
После старта Макс Ферстаппен обогнал Карлос Сайнса, но гонка была остановлена после серьёзной аварии с участием нескольких машин. Рестарт должен считаться по линии, которую все пилоты, за исключением сошедших, успели пересечь до появления красных флагов. Двое пилотов не успели доехать до линии выезда с пит-лейна и ФИА вернула порядок машин, который был на старте.
«Мы сомневаемся в этом решении. Для Макса это была потеря, для Чеко выгода. Насколько я понял, две машины не успели пересечь линию безопасности, поэтому им лишь оставалось ориентироваться на линию старта вернуться к изначальным позициям. Согласен ли я с этим? Это то, на что следует обратить внимание и обсудить с ФИА», — приводит слова руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера GPFans.
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