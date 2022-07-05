Хэмилтон рассказал, как он относится к тому, что не выиграл в сезоне ни одной гонки
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что его не беспокоит тот факт, что он до сих пор не выиграл ни одну гонку в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Я не выиграл ни одной гонки в этом сезоне? Это совсем не странное чувство. В моей карьере определенно уже были годы, когда у меня не было побед в течение определенного периода времени. Прогресс, которого мы добились за последние пару гонок, определенно дает нам надежду на то, что нас ждет нечто большее. В этой машине есть потенциал, и мы просто должны продолжать выполнять свою работу, не опускать голову, оставаться сосредоточенными и не сдаваться», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.
Напомним, на прошедшем Гран-при Великобритании семикратный чемпион мира занял третье место.
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