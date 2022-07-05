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Третий этап RDS Europe в Казани: 47 пилотов и звёздный состав судей

Третий этап RDS Europe в Казани: 47 пилотов и звёздный состав судей
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В ближайшие выходные, 9-10 июля, на KazanRing Canyon состоится третий этап чемпионата RDS EUROPE. Как отметил в прошлом году опытнейший пилот, легенда дрифта, судья этапа Георгий Чивчян, сама трасса здесь располагает к «идеологически правильному» инерционному и честному дрифту. Второй судья этапа, Роман Тиводар, был настолько впечатлён казанским каньоном, что в этом сезоне решил вернуться сюда уже в качестве участника. Мы увидим пилота RDS GP на третьем этапе RDS EUROPE в составе команды TimeUp (вместе с коллегой по «Форвард авто» в Гран-при РДС Леонидом Шнайдером и Борисом Вербицким).

На старт в столице Татарстана выйдут 47 пилотов из 24 городов России и Казахстана. В списке участников — все фавориты личного и командного зачётов, так что борьба вновь предстоит жаркая. Впрочем, как мы видели на первых двух этапах RDS EUROPE, в этом чемпионате по-другому и не бывает.

Заезды от первого до последнего метра будут «как на ладони» у болельщиков: зрительская зона расположена на вершине каньона, из неё открывается не только потрясающий обзор на весь оцениваемый участок, но и красивейшие виды. В субботу, 9 июля, пройдёт квалификация, а в воскресенье, 10 июля, состоятся парные заезды Топ-32.

Кроме пилотов RDS EUROPE, на трассе в Казани в ближайшие выходные можно будет встретить и звёзд RDS GP — судьями третьего этапа станут Никита Шиков, Аркадий Цареградцев и Степан Земцев. Представители команд CARVILLE RACING и «FailCrew Дарксайд» не только будут оценивать заезды и общаться с участниками, но и обязательно уделят внимание болельщикам.

Расписание третьего этапа RDS Europe

Расписание третьего этапа RDS Europe

Продажа билетов уже открыта на сайте rdseurope.ru. По всем категориям билетов доступно посещение парка сервиса, где команды готовят автомобили к заездам. Мероприятие не имеет возрастных ограничений. Дети до 7 лет проходят на соревнования бесплатно (в сопровождении взрослого с билетом). Для детей 7–12 лет предусмотрен специальный тариф.

За третьим этапом RDS EUROPE можно будет наблюдать и онлайн: бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте RDSTV.RU по расписанию:
Квалификация: суббота, 9 июля, 13:15.
Представление пилотов и Топ-32: воскресенье, 10 июля, 11:40.

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