Третий этап RDS Europe в Казани: 47 пилотов и звёздный состав судей

В ближайшие выходные, 9-10 июля, на KazanRing Canyon состоится третий этап чемпионата RDS EUROPE. Как отметил в прошлом году опытнейший пилот, легенда дрифта, судья этапа Георгий Чивчян, сама трасса здесь располагает к «идеологически правильному» инерционному и честному дрифту. Второй судья этапа, Роман Тиводар, был настолько впечатлён казанским каньоном, что в этом сезоне решил вернуться сюда уже в качестве участника. Мы увидим пилота RDS GP на третьем этапе RDS EUROPE в составе команды TimeUp (вместе с коллегой по «Форвард авто» в Гран-при РДС Леонидом Шнайдером и Борисом Вербицким).



На старт в столице Татарстана выйдут 47 пилотов из 24 городов России и Казахстана. В списке участников — все фавориты личного и командного зачётов, так что борьба вновь предстоит жаркая. Впрочем, как мы видели на первых двух этапах RDS EUROPE, в этом чемпионате по-другому и не бывает.



Заезды от первого до последнего метра будут «как на ладони» у болельщиков: зрительская зона расположена на вершине каньона, из неё открывается не только потрясающий обзор на весь оцениваемый участок, но и красивейшие виды. В субботу, 9 июля, пройдёт квалификация, а в воскресенье, 10 июля, состоятся парные заезды Топ-32.



Кроме пилотов RDS EUROPE, на трассе в Казани в ближайшие выходные можно будет встретить и звёзд RDS GP — судьями третьего этапа станут Никита Шиков, Аркадий Цареградцев и Степан Земцев. Представители команд CARVILLE RACING и «FailCrew Дарксайд» не только будут оценивать заезды и общаться с участниками, но и обязательно уделят внимание болельщикам.

Расписание третьего этапа RDS Europe

Продажа билетов уже открыта на сайте rdseurope.ru. По всем категориям билетов доступно посещение парка сервиса, где команды готовят автомобили к заездам. Мероприятие не имеет возрастных ограничений. Дети до 7 лет проходят на соревнования бесплатно (в сопровождении взрослого с билетом). Для детей 7–12 лет предусмотрен специальный тариф.



За третьим этапом RDS EUROPE можно будет наблюдать и онлайн: бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте RDSTV.RU по расписанию:

Квалификация: суббота, 9 июля, 13:15.

Представление пилотов и Топ-32: воскресенье, 10 июля, 11:40.