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Карлос Сайнс решил не смотреть повторы аварии Чжоу перед рестартом

Карлос Сайнс решил не смотреть повторы аварии Чжоу перед рестартом
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, как отреагировал на аварию, случившуюся на первом круге Гран-при Великобритании.

Напомним, уже в начале гонки произошла крупная авария с участием нескольких машин, в результате которой болид Гуаньюя Чжоу перевернулся, но пилот избежал серьёзных травм.

«Я решил не смотреть повтор аварии. Когда появились красные флаги, то я понимал, что причиной этому могла стать только серьёзная авария. Но повторы я не смотрел. Конечно, я был невероятно рад, увидев, что Чжоу выбрался без серьёзных проблем. Позже, перед подиумом, я всё же увидел повтор и был шокирован», — цитирует Сайнса Motorsport week.

Также Сайнс призвал отдать должное ФИА, которая сделала всё возможное, чтобы обезопасить пилотов.

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