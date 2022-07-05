«Он просто застрял». Расселл призвал усилить меры безопасности после аварии Чжоу

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу крупной аварии на Гран-при Великобритании.

«Прежде всего я рад видеть, что Чжоу в порядке. Это страшное происшествие не только для него, но и для всех вокруг, никогда не хочется такое видеть. Также было ужасно, что он застрял в таком положении и ничего не мог сделать.



Надо подумать, как сделать так, чтобы машины не застревали в пространствах между барьерами и металлическим забором. Ведь он там просто застрял, деваться было некуда. Здесь есть над чем подумать…», — написал Расселл в социальных сетях.

Напомним, что авария произошла на самом старте гонки. Помимо Расселла и Чжоу в ней приняли участие Юки Цунода («Альфа Таури»), Эстебан Окон («Альпин») и Алекс Албон («Уильямс»). После был вывешен красный флаг. В наиболее тяжёлое положение угодил Чжоу, чей болид перевернулся после контакта с Расселлом.