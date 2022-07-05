Жак Вильнёв раскритиковал стратегию «Феррари»

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о стратегии «Феррари» на Гран-при Великобритании.



«Мне понравилось, что Леклер сохранял скорость и с повреждённым передним крылом. Может быть, «Феррари» нужно пересмотреть дизайн, потому что складывалось впечатление, что с машиной всё хорошо. Но решение продолжать ехать на «харде» было абсолютно нелогичным. «Феррари» сама отдала дубль — и такие ошибки у них я вижу постоянно.



Возможно, они рассчитывали на то, что Сайнс сдержит Хэмилтона, либо побоялись, что Льюис не заедет в боксы следом за Леклером. В любом случае могу понять злость Шарля. Это был пример консервативной стратегии», — написал Вильнёв в своём блоге на Formule1.



Шарль Леклер финишировал четвёртым в Сильверстоуне, а его напарник Карлос Сайнс выиграл гонку.