Перес: странно слышать о потолке зарплат гонщиков после аварии Чжоу

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал аварию с участием гонщика «Альфа Ромео» Гуаньюя Чжоу.
Напомним, уже на первом круге Гран-при Великобритании случилась авария, в результате которой болид Чжоу перевернулся. Сам пилот не получил серьёзных повреждений.
«Я знал об аварии, но увидел запись по возвращении в гараж. Мы давно не видели такого. Невозможно стереть это из памяти и снова переключиться на работу. Безусловно, ФИА проделала большую работу по повышению безопасности. Есть ещё куда расти. К примеру, я не знаю, были ли там фотографы, которые могли пострадать.
Вопрос в том, можно ли сделать Формулу-1 ещё более безопасной для всех участников. Последнее, что я хочу сказать, — странно слышать о потолке зарплат для пилотов, которые рискуют собой. Не лучшая идея. Но сейчас главное, что никто не пострадал», — приводит слова Переса PlanetF1.
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