Росс Браун оценил действия Формулы-1 по изменению регламента на примере ГП Великобритании

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун высказал мнение, что Гран-при Великобритании стал прекрасным примером того, что Формула-1 пошла в правильном направлении в вопросе изменения регламента чемпионата.



«Гонка этого года в Сильверстоуне стала классической и прекрасной демонстрацией того, чего спорт пытался достичь с помощью этих революционно новых автомобилей. Мы стали свидетелями потрясающих гонок. Что меня порадовало, так это точность, с которой пилоты управляли автомобилями. Мы увидели бесчисленное множество захватывающих сражений с многократной сменой позиций.



Пилотам нравятся эти машины, и они настроены очень позитивно. Шансы сесть на хвост сейчас намного выше, чем в предыдущие годы. Это доказывает, что направление, в котором пошли Формула-1 и ФИА, является абсолютно правильным», — приводит слова Брауна официальный сайт Формулы-1.