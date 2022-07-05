Росс Браун оценил действия Формулы-1 по изменению регламента на примере ГП Великобритании

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун высказал мнение, что Гран-при Великобритании стал прекрасным примером того, что Формула-1 пошла в правильном направлении в вопросе изменения регламента чемпионата.
«Гонка этого года в Сильверстоуне стала классической и прекрасной демонстрацией того, чего спорт пытался достичь с помощью этих революционно новых автомобилей. Мы стали свидетелями потрясающих гонок. Что меня порадовало, так это точность, с которой пилоты управляли автомобилями. Мы увидели бесчисленное множество захватывающих сражений с многократной сменой позиций.
Пилотам нравятся эти машины, и они настроены очень позитивно. Шансы сесть на хвост сейчас намного выше, чем в предыдущие годы. Это доказывает, что направление, в котором пошли Формула-1 и ФИА, является абсолютно правильным», — приводит слова Брауна официальный сайт Формулы-1.
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