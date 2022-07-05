«Ред Булл» продолжит спор с «Астон Мартин» о скопированном болиде
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что ожидает развития спора с командой «Астон Мартин» на предстоящем Гран-при Австрии.
Напомним, на Гран-при Испании «Астон Мартин» представил обновлённый вариант болида, который, по мнению «Ред Булл», похож на их RB18. Команда провела расследование, а также обратилась к ФИА, нарушения не увидевшей.
По заверению Хорнера, на этапе в Шпильберге будет собрана комиссия ФИА, которая должна повторно рассмотреть этот вопрос.
«На данный момент эта тема согласована с ФИА, с нашей стороны больше нечего добавить. Я уверен, что в эти два часа, которые у нас будут в Австрии, данная тема будет добавлена в список», – приводит слова функционера издание RacingNews365.
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