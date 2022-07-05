Синоптики дали предварительный прогноз на Гран-при Австрии

С 8 по 10 июля состоится Гран-при Австрии. Согласно предварительным прогнозам, в Шпильберге, где пройдёт этап, существует вероятность дождя.
По мнению синоптиков, осадки в пятницу могут выпасть в утренние или ночные часы. В субботу погода должна быть более комфортной — вероятность дождя в этот день минимальная. Что касается воскресенья, то шансы, что пройдёт дождь, довольно велики, однако пока говорить о точном времени синоптики не могут.
Отметим, что прогноз погоды может измениться ближе к уикенду.
Напомним, в настоящее время общий зачёт пилотов Формулы-1 возглавляет Макс Ферсиаппен из «Ред Булл». В его активе 181 очко. На втором месте ещё один гонщик австрийской команды, мексиканец Серхио Перес (147 баллов). Топ-3 замыкает Шарль Леклер, представляющий «Феррари» (138).
Ферстаппен-Леклер: главные сражения:
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